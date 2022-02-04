Война с предыдущим руководством и финансовые проблемы не помешали «Барселоне» провести насыщенную трансферную кампанию. Пока Филиппе Коутиньо вспоминал, каково общаться со Стивеном Джеррардом, каталонский клуб ограбил АПЛ: урвал по игроку у «Сити», «Вулверхэмптона» и «Арсенала».

В первую очередь «Барса» выписала Феррана Торреса. Главное качество испанца – универсальность в атаке. По данным Transfermarkt, большую часть матчей во взрослой карьере экс-игрок «Манчестер Сити» провел на правом фланге. При этом страйкер выдал 21 игру слева и 20 – в роли центрального нападающего.

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Ферран Торрес и Хави Фото: Getty Images

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«В «Сити» я выступал в том числе как девятка, но самой удобной считаю роль правого вингера», – рассуждал Торрес на презентации в Каталонии. Ферран отметил, что перешел на позицию в центре благодаря Пепу Гвардиоле. Тренер «Манчестера» хвалил испанца за чувство пространства: «Мы обнаружили, что Торрес двигается на уровне лучших девяток. По стилю игры в атаке Ферран похож на Джейми Варди».

Хави задействовал гибкость Торреса в первых же матчах за «Барселону». Взгляните на карту действий Феррана в игре против «Алавеса» – новичок включался как права, так и слева, а еще выдал четыре активности в чужой штрафной.

Карта действий Феррана Торреса в матче с «Алавесом» от 23 января Фото: Other Agency

Кроме того, Торрес активен без мяча. В сезоне-2021/22 испанец отбегал слишком мало игр за «Манчестер Сити», но в АПЛ-2020/21 выдавал 15 прессинг-действий в среднем за 90 минут. Для контекста, лучшие показатели в «Барселоне» – у Абде Эззалзули (15,8), Усмана Дембеле (13,2) и Люка де Йонга (12,4). При этом ни один из них не провел свыше семи полных матчей в чемпионате.

«Торрес знаком с тремя позициями, забивает, выигрывает воздух, борется и опускается в защиту. Ферран – игрок мечты для любого тренера. Уверен, он поможет команде», – просуммировал Хави 2 января. Другие трансферы «Барсы» выглядят менее убедительно.

Люк де Йонг и Ферран Торрес Фото: Getty Images

Вторым зимним ходом каталонцы вернули Адама Траоре. Главное качество малийского испанца – мощный дриблинг. В АПЛ-2021/22 бывший игрок «Вулверхэмптона» выдавал 5,21 удачную обводку на 7,14 попыток за 90 минут – один из двух лучших показателей в лиге наравне с Алланом Сен-Максимином (4,47 на 7,44).

Траоре выдерживает высокое качество дриблинга как минимум четвертый сезон подряд. Ниже – данные Адама с 2018 года.

АПЛ-2018/19: 6,6 удачных обводок из 9,3 (71%);

АПЛ-2019/20: 5,4 из 7,3 (73,9%);

АПЛ-2020/21: 5,44 из 7,28 (74,8%).

В цифрах Траоре нет подвоха. Адама стабильно берет на себя гигантское число обводок, большинство из которых превращает в удачные. Вопросы к аренде крайка связаны с тем, насколько его стиль соответствует новой «Барселоне».

БЛЕСНЕТ ЛИ АДАМА ТРАОРЕ В «БАРСЕЛОНЕ»? Да. Разорвет Ла Лигу дриблингом Нет. Не подходит тактике Хави

«Барса» лидирует в Ла Лиге-2021/22 по средней доле владения – 65,2%. Только 4% от ожидаемых голов в чемпионате каталонцы выбили в быстрых атаках. Показатели «Вулверхэмптона», где Траоре начал сезон, – 47,6% контроля и 17% скоростных xG.

«Вулвз» – более прямолинейная команда, которая владеет мячом меньше «Барселоны». Траоре пустится в новые условия без предсезонки. На каталонской презентации Адама подчеркнул, что вернулся в Испанию более опытным футболистом, в том числе с точки зрения игры в силовой футбол. Только на тренировках Хави испанец столкнется и с тактическими установками.

Адама Траоре Фото: Twitter

Самый непонятный трансфер «Барса» выдала в последний день окна – речь о Пьер-Эмерике Обамеянге. Если в контексте Траоре вопросы возникли к стилю футболиста и привычному окружению, то оценить габонца невозможно в принципе – слишком мало практики страйкер получил зимой.

Последний матч за «Арсенал» Обамеянг провел 6 декабря: вышел на шесть минут против «Эвертона». На клубном уровне африканец не забивал с октября, когда заковырял «Астон Вилле» добиванием после безуспешного пенальти. К концу января Пьер-Эмерик пропустил 10 матчей лондонской команды подряд – слишком много, чтобы отследить состояние форварда.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ НА ТОП-УРОВЕНЬ В «БАРСЕЛОНЕ»? Да. Наконец сбежал из «Арсенала»! Нет. Слишком стар и не впишется в идеи Хави

Праймовый Обамеянг забивал за счет скорости и чувства зон. «В «Сент-Этьене» Пьер-Эмерик играл вингера, но «Боруссии» потребовалась девятка после отъезда Роберта Левандовского. После долгих размышлений мы передвинули Обамеянга в центр – он развил реализацию и раскрылся», – объяснял Юрген Клопп в 2019 году. «Мы с Обамеянгом выстроили крепкие взаимоотношения. Пьер-Эмерик часто забивал и выделялся скоростью», – вспоминал Томас Тухель в 2021-м.

На первый взгляд, Обамеянг почти не сдал. В АПЛ-2021/22 габонец забивал в соответствии с xG: четыре реальных гола с игры при 4,1 ожидаемых. На стыке сентября с октябрем Пьер-Эмерик последовательно навредил «Норвичу», «Тоттенхэму», «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле». Только текущее состояние страйкера – загадка. Рио Фердинанд предположил, что «Барса» забрала африканца под роль голодного ветерана, которому есть что доказывать и есть чем делиться с молодежью. Звучит размыто.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

Три главных подписания «Барсы» в январе-2022 обрели разный характер. Если Торрес идеально вписывается в наработки Хави, а Траоре хотя бы предлагает внятные качества, то Обамеянг выступает котом в мешке. Как Жоан Лапорта согласовывал трансферы с тренером, непонятно.

Единственная логика, в которую вписываются все три перехода, – Хави хочет улучшить нападение «Барселоны» в переходных фазах. С одной стороны, каталонцы редко получают возможности для контратак – вспомните высочайшую долю владения в Ла Лиге-2021/22. С другой, замысел Эрнандеса сказал бы о стремлении к тотальному контролю, даже в нетипичных фазах игры.

При этом «Барселона» и раньше располагала игроками для быстрых отрывов. Гави, Педри, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Мемфис Депай – каждый из названных футболистов как минимум поддержит выпады благодаря личной скорости. Действительно ли Хави рассчитывает на контратаки или в голове испанца возник другой гениальный план – главная интрига из мира «Барселоны» на остаток сезона-2021/22.

Источники: FBRef, WhoScored и UnderStat.

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