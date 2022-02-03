Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годаль подал в отставку после скандального поста в твиттере. Несмотря на то, что официальный аккаунт «Барсы» поздравил Рафаэля Надаля с рекордной 21-й победой на турнире «Большого шлема» в Австралии, Годаль резко высказался в его сторону, причислив к врагам, равно как и Фернандо Алонсо, «Реал» и сборную Испании.
«Рафаэль Навидад ( Слово «Navidad» переводится с испанского как Рождество. «Nadal» – это Рождество на каталонском языке – Eurosport.ru) причинял мне душевную боль с первого дня. Я отношу его к той же категории, что и сборную Испании, мадридский «Реал», Фернандо Алонсо и всех остальных, кто представляет вражеское государство», – заявил Годаль.
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После такого твита некоторые партнеры фонда пригрозили прекратить сотрудничество. Страховая компания Mapfre, также работающая с Надалем, отправила фонду сообщение, в котором заявила, что не продлит с ним контракт.
«Твит, где я высказал мнение об известном человеке может причинить вред фонду «Барселоны», учитывая давление со стороны некоторых компаний и СМИ. Я не хочу приносить «Барселоне» убытки или отказываться от свободы слова, поэтому я ухожу в отставку. Спасибо!» – написал он.
Тем временем, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону»
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Источник: Сope.
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