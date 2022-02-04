«Барселона» продолжает разбор завалов после работы экс-президента клуба Жозепа Бартомеу. «Сине-гранатовые» заказали финансовый отчет и выяснили, что 2,5 года назад Бартомеу потратил 15 миллионов евро на игрока, который так и не перешел на «Камп Ноу».

В 2019 году «Барса» интересовалась Маттиасом де Лигтом из «Аякса». Руководство каталонской команды отпугнула сумма трансфера, а еще больше комиссия – 80 миллионов евро за переход Де Лигта и еще 20 млн евро в карман агенту голландца Мино Райоле.

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Бартомеу переключился на центрбека мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса. Летом 2019-го «Барса» подписала форварда «индейцев» Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Дополнительно боссы «блауграны» выплатили 15 млн евро – аванс за будущее соглашение с Хименесом, которое оценили в 80 млн евро.

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Но в следующее трансферное окно у «Барселоны» уже не было денег на выкуп защитника «Атлетико». В 2020 году грянул коронавирус, бюджет каталонцев стремительно сдулся, и кэша на уругвайца уже не нашлось. Руководство «Мадрида» так и не вернуло 15 миллионов евро «Барселоне», Хименес так и играет на «Ванда Метрополитано».

Источник: RAC1

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