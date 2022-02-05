Главный тренер «Барселоны» Хави уговорил президента клуба Жоана Лапорту выпускать на поле форварда Усмана Дембеле.

Футболист отклонил все предложения руководства о продлении контракта и отказался покидать «Камп Ноу» в зимнее трансферное окно, несмотря на все попытки каталонцев продать его в другой клуб.

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Действия Дембеле привели к тому, что он был исключен из состава на матчи против «Алавеса» и «Атлетика» в качестве меры давления, но ситуация не изменилась: в последние дни зимнего трансферного окна француз так и не нашел новый клуб.

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«Барселона» угрожала оставить Дембеле на трибуне до конца контракта и даже рассматривала возможность предоставить игроку «Carta de libertad» – документ, который обозначает отстранение от работы в клубе. По сути, он является расторжением контракта.

Однако от досрочного отъезда с «Камп Ноу» Усмана спас Хави – согласно информации As, коуч убедил Лапорту в том, что если футболист пробудет в клубе до конца контракта, будет совершенно контрпродуктивно лишать его игровой практики как в интересах клуба, так и в интересах команды. Имидж жертвы Дембеле не пойдет на пользу репутации «Барсы», а команда лишится важного ресурса в атаке.

Президент «Барсы» согласился с позицией Хави и не будет препятствовать включению форварда в состав – таким образом, Дембеле попадет в заявку каталонцев на игру 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Источник: As

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