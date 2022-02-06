Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что подпишет сразу двух главных молодых талантов поколения – Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

Перес убежден в приглашении Холанна, несмотря на то, что сам норвежец еще не определился со следующим клубом. Мбаппе также предложили пятилетнее соглашение с «бланкос», которое француз подпишет на правах свободного агента летом 2022 года.

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«Мадрид» хочет нанести сильный удар по рынку и оставить конкурентов далеко позади. У них хватит финансовой мощи, чтобы потянуть обе сделки – зарплатная ведомость позволяет. У «бланкос» было преимущество в январе, чтобы надавить на всех участников, и предложение Холанну оказалось самым крупным на данный момент», – говорят источники Diario Sport.

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Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Главный конкурент «Реала» в гонке за Эрлинга – «Барселона» – в курсе ситуации и не оставляет надежд при подписании форварда «Боруссии». Для каталонцев трансфер Холанна остается стратегическим после потери Лионеля Месси. Президент «Барсы» уже контактировал с агентом страйкера Мино Райолой и остается в гонке за игроком до последнего.

Флорентино Перес рассчитывает, что после реновации «Сантьяго Бернабеу» бюджет «Реала» пойдет на усиление состава. Для приглашения Мбаппе и Холанна Перес пожертвует Каримом Бензема. Босс «Реала» выручит хорошие деньги за 35-летнего нападающего с учетом хорошей игры Бензема. Сделку рассчитывают закрыть в течение марта 2022 года.

Источник: Diario Sport

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