Продление контракта 17-летнего полузащитника Гави в «Барселоне» является одним из приоритетов, однако начавшиеся переговоры не продвинулись слишком далеко.
Текущее предложение по зарплате не отвечает требованиям футболиста и его окружения, так как, по их мнению, не соответствует уровню игрока. Гави хотел бы остаться в «Барсе» и не намерен покидать «Камп Ноу», поэтому надеется, что получится договориться о долгосрочном контракте, который удовлетворит все стороны.
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Источник: sport.es.
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