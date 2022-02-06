На 23-й минуте игры «Барселоны» с «Атлетико» камеры «Камп Ноу» показали хмурого Ансу Фати. Испанец пропускал суперматч из-за травмы и остался вне симпатичного футбола Хави. Грусть страйкера понятна: любой хотел бы поучаствовать во внятном нападении, которое разбивает идеи Диего Симеоне.

Атака «Барсы» состояла из нескольких концептов. Первый связан с движением Феррана Торреса. Испанец отыгрывал ложную девятку и постоянно смещался в среднюю линию. Бывший игрок «Сити» выдал лишь одно действие в чужой штрафной: настолько часто сбегал вглубь и открывал зоны для партнеров.

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Типичное смещение Торреса в матче с «Атлетико»: опустился в среднюю линию, Де Йонг дополнил рывком в финальную треть Фото: Other Agency

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Смещения Торреса путали игроков «Атлетико». Если на Феррана реагировал полузащитник, «Барселоне» открывался карман для паса в развитие. Если за страйкером выбегал защитник, худела первая линия гостей.

Движением форварда пользовались Педри, Френки де Йонг и Гави. Гол последнего – лучший пример того, как работала атака «Барселоны». Результативный выпад начался с опускания Торреса, а закончился ассистом Адама Траоре.

В начале результативной атаки Торрес сместился в среднюю линию и вытянул защитника, что позволило «Барсе» продвинуть мяч ближе к чужой штрафной Фото: Other Agency

Новичка из «Вулверхэмптона» Хави прописал на правом фланге. Игроки «Барселоны» регулярно кидали Траоре диагонали. Карта касаний показывает: Адама принимал мяч в средней линии, а затем продвигал до штрафной, где выдал пять действий – лучший результат в команде.

Карта касаний Траоре в матче с «Атлетико». Адама выдал много активности в средней линии и затаскивал мяч в штрафную Фото: Other Agency

Самую универсальную роль в «Барселоне» забрал Дани Алвес. Без мяча бразилец отыгрывал классического правого защитника. На 35-й минуте ветеран бросился за Янником Карраско – Траоре подстраховал в первой линии. Возможно, в будущем Адама выстроит с легендой еще более надежное партнерство – не зря же он отыгрывал вингбека в АПЛ.

На мяче Алвес смещался налево. 21 из 58 передач бразильца улетела из центрального канала. Еще Дани смело подключался к штрафной, благодаря чему забил и выдал ассист. Из-за гибридной роли бывший игрок «Сан-Паулу» выдал дикий объем работы. Южноамериканец – MVP «Барселоны» в матче с «Атлетико», несмотря на удаление.

Дани Алвес в матче с «Атлетико» Фото: Getty Images

Несмотря на качественную атаку, «Барселона» выдала неидеальный матч. С одной стороны, хозяева выстроили умелый прессинг и склонили «Атлетико» к 10 потерям на домашней половине. С другой, иногда проседали в позиционной защите. Каталонцы страдали от рывков Жоау Феликса в левый полуфланг. На 6-й минуте португалец чуть не выбил пенальти, на 20-й и 24-й – пробил изнутри штрафной.

Во втором тайме «Атлетико» включил активный прессинг. Переход к более смелой защите произошел в последние 35 минут: шесть из девяти потерь «Барсы» на домашней половине случились после замен на 55-й. Давление мадридцев строилось по персональной модели и вернуло контроль над игрой.

Персональный прессинг «Атлетико» во втором тайме матча с «Барселоной» Фото: Other Agency

«Атлетико» выдал пару продуктивных идей, только «Барселона» играла эффективнее. Результат – честная победа, впечатление от которой чуть испортил сумбурный второй тайм.

Чуть больше чем за два месяца работы Хави вернул «Барсе» осмысленность. Нападение каталонцев смотрится внятно, атакующие инструменты прозрачны и эффективны. Хозяева «Камп Ноу» не идеальны, но камбэк в топ-4 вышел справедливым.

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