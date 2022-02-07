Защитник «Реала» Марсело думает об уходе из профессионального футбола.

Контракт 33-летнего бразильца с «Мадридом», который истекает 30 июня 2022 года, не будет продлен. Согласно информации COPE, главная цель Марсело перед отъездом с «Сантьяго Бернабеу» – выиграть еще один титул с «Реалом», чтобы опередить легенду мадридцев Пако Хенто по количеству завоеванных с клубом титулов. В данный момент на счету Марсело и Хенто по 23 чашки.

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Как только эта цель будет достигнута, следующее, чем планирует заняться Марсело – стать моделью нижнего белья для американского бренда. По этой причине в последние несколько недель Марсело часто делился в соцсетях многочисленными видео с физическими упражнениями.

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Источник: COPE

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