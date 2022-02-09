«Барселона» может сменить название стадиона из-за контракта со Spotify – стадион каталонцев будет называться «Камп Ноу Спотифай».
«Сине-гранатовые» и стриминговый сервис подписали спонсорское соглашение на три сезона. За этот период Spotify выплатит «сине-гранатовым» 280 млн евро. Сделка включает рекламу на футболках мужской и женской команд на задней части тренировочной майки, а также права собственности на стадион. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.
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Источник: RAC1.
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