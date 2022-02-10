«Барселона» продолжает работу над приобретением нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна.

Согласно информации Diario Sport, 21-летний норвежец – главная цель «Барсы» в летнее трансферное окно. Клуб уже готовит финальную атаку для подписания футболиста. И главный тренер каталонцев Хави, и президент «блауграны» Жоан Лапорта считают приход Холанна ключевым моментом в новом спортивном проекте «Барсы».

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Источник: Diario Sport

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