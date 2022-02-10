«Барселона» продолжает работу над приобретением нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна.
Согласно информации Diario Sport, 21-летний норвежец – главная цель «Барсы» в летнее трансферное окно. Клуб уже готовит финальную атаку для подписания футболиста. И главный тренер каталонцев Хави, и президент «блауграны» Жоан Лапорта считают приход Холанна ключевым моментом в новом спортивном проекте «Барсы».
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Ранее сообщалось, что «Реал» собирается приобрести Холанна одновременно с Мбаппе. Ради этого мадридцы готовы расстаться с многолетним лидером.
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Об интересе «Мадрида» к Эрлингу и Килиану высказался Тони Кроос. Немец знает, почему медиа так настойчиво сватают игроков на «Сантьяго Бернабеу».
Кто круче: Холанн или Мбаппе? Норвежца и француза сравнил футболист, поигравший с ними обоими.
Источник: Diario Sport
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