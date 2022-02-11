«Реал» заинтересован в трансферен нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холана, но не сможет подписать игрока ближайшим летом.

Приоритет мадридцев на летнее трансферное окно – подписание Килиана Мбаппе на правах свободного агента. «Реалу» не придется платить «ПСЖ» за переход нападающего, однако самому игроку полагается солидный подписной бонус и высокая зарплата. По финансовым причинам «бланкос» не могут позволить себе переход и Мбаппе, и Холанна.

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Президент «Реала» Флорентино Перес уже сообщил Эрлингу, что клуб не сможет подписать его летом и планирует осуществить трансфер норвежца в 2023 году. Поэтому норвежца попросили остаться в «Дортмунде» еще на один сезон.

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Источник: Ruhr Nachrichten

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