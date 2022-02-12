Гарет Бэйл сыграл за «Реал» против «Вильярреала» – валлиец не выходил на поле пять с половиной месяцев, но Карло Анчелотти сразу выпустил его в основе. 32-летний Гарет всю осень и зиму страдал от травм. Новая череда началась 28 августа – в игре с «Бетисом» он получил повреждение колена.

В начале ноября футболист вылечил сустав, но тут же заработал травму берцовой кости в матче за сборную – восстановление затянулось до середины декабря. 12-го числа игрок со скамейки посмотрел на матч с «Атлетико», а спустя четыре дня валлийцу пришел положительный тест на ковид – везунчик! Пока Бэйл сидел в самоизоляции, вскрылись проблемы со спиной. Он вернулся только к концу января, но лишь на скамейку. Карло Анчелотти не торопился выпускать футболиста – в играх с «Эльче» (даже двух – в Кубке и Ла Лиге), «Атлетиком» и «Гранадой» Гарет отдыхал, а во время матча с басками хихикал над Азаром.

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Карло не в обиде на Бэйла – итальянец пообещал, что выпустит вингера, когда придет время. «Когда я выберу его, он справится. Вы можете спросить, почему еще не выбрал, но после последней травмы ему было трудно вернуться в хорошую физическую форму. Я думаю, что он готов играть», – говорил коуч. Анчелотти все же дал шанс игроку в матче с «Вильярреалом», причем поставил его в старт и тем самым подтвердил, что хорошо думает о форме валлийца.

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Гарет Бэйл Фото: Getty Images

А лучше бы выпустил на замену на 30-й минуте – в первые полчаса Гарет полностью отсутствовал на поле. Возле штрафной нарывался на фолы Винисиус, обыгрывал защитников Асенсио, подавал Кроос – активничали все, но не Бэйл. Если мяч и доходил до валлийца, он тут же от него избавлялся.

Впервые Гарет сгенерировал опасность на 35-й минуте, когда подобрал мяч примерно в 25 метрах от ворот и зарядил наудачу. Сам факт удара порадовал, но вышло очень неточно, Рульи мог даже не двигать зрачками. Еще один момент Гарет запорол через семь минут, когда обыгрался с Каземиро и вышел один на один с вратарем. Аргентинский голкипер сыграл блестяще – отбил удар и слегка опозорил игрока «Реала».

Перед свистком на перерыв Бэйл отхватил желтую карточку за фол на Джованни ло Чельсо. Причем действовал очень расчетливо: бежал за аргентинцем и легонько пнул его по щиколоткам. Сбить с ног с первой попытки не удалось, поэтому Гарет попробовал снова, и на этот раз успешно. Контратака сорвана, но вряд ли оно того стоило. К концу первого тайма перфоманс валлийца выглядел вполне сравнимо с тем, что обычно вытворяет за «Фиорентину» Александр Кокорин.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

В перерыве Гарет вспомнил, что раньше регулярно вонзал «Вильярреалу» на выезде. В шести матчах у Бэйла пять мячей – хорошая статистика, которую ему наверняка не хотелось ухудшать. На 56-й минуте валлиец был максимально близок к голу: накрутил защитника и пробил с линии штрафной. Рульи прыгнул и перевел мяч в перекладину – вот это уже похоже на старого Гарета! Последний момент он не использовал на 64-й, когда ударил из штрафной и почти прошил вратаря, но мяч не доскакал до линии ворот – его вынес защитник. Через 10 минут Анчелотти убрал валлийца с поля, выпустив Луку Йовича.

Бэйл выдал абсолютно блеклый первый тайм, но во втором смотрелся острее и интереснее. Игрок не испытывал таких нагрузок почти полгода – учитывая его нынешнее состояние, стоит признать, что он выглядел лучше, чем мог бы. Особенно на фоне заменившего его Йовича, который за 20 минут два раза коснулся мяча и один раз ударил – повезло, что попал в штангу. «Реалу» осталось недолго терпеть Бэйла – у футболиста истекает контракт летом, а El Nacional пишет, что у валлийца уже есть предварительная договоренность с «Тоттенхэмом». Но до конца сезона еще больше трех месяцев – в это время Бэйл вполне может быть полезным и в Мадриде, тем более пока непонятно, когда вернется Бензема.

В матче с «Вильярреалом» Самюэль Чуквуэзе несколько раз накрутил Марсело. Возможно, бразилец мыслями уже занимается другими делами – он хочет стать моделью нижнего белья после того, как побьет рекорд по трофеям среди игроков клуба

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