«Барселона» и Spotify затягивают с официальным объявлением о подписании спонсорского контракта.
На прошлой неделе в медиа появлялась информация о том, что каталонцы объявят о соглашении с новым титульным спонсором 14 февраля. Однако журналист Жерар Ромеро сообщил о том, что завтра клуб не планирует никаких официальных анонсов о сотрудничестве со Spotify.
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Стороны по-прежнему прорабатывают детали сделки. Все под контролем, но окончательное соглашение затягивается.
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После контракта со Spotify стадион «Барсы» сменит название. Это принесет каталонцам огромные деньги.
Похоже, соглашение со стриминговым сервисом поможет каталонцам осуществить главную цель на летнее трансферное окно.
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«Барса» переименует стадион из-за контракта со Spotify (RAC1)
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