Полузащитник «Реала» Тони Кроос после поражения от «ПСЖ» (0:1) на старте плей-офф Лиги чемпионов рассказал, чем ему запомнилась игра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Мадриде.
«Могу вспомнить матч, когда мы проиграли «Вольфсбургу» на выезде со счетом 0:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов (на самом деле – в 1/4 – Eurosport.ru). Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча. Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей», – сказал Кроос.
Ad
Роналду уже не вытаскивает матчи – Криш признался окружению, что чувствует приближение старости.
Чемпионат Англии
В раздевалке «МЮ» кризис. Магуайр и Рэшфорд недовольны Роналду
Криштиану могли арестовать в 2019-м – его спас прокурор Лас-Вегаса.
Источник: Sport1.
Чемпионат Англии
Роналду забил 1-й мяч в 2022-м и прервал худшую серию за 13 лет
Чемпионат Англии
Роналду могли арестовать в 2019-м – его спас прокурор Лас-Вегаса
Реклама
Ad
Реклама
Ad