Полузащитник «Реала» Тони Кроос после поражения от «ПСЖ» (0:1) на старте плей-офф Лиги чемпионов рассказал, чем ему запомнилась игра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Мадриде.

«Могу вспомнить матч, когда мы проиграли «Вольфсбургу» на выезде со счетом 0:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов (на самом деле – в 1/4 – Eurosport.ru). Дома Роналду вывел нас в следующий раунд. Мы выиграли 3:0, он забил все три мяча. Я не любитель сводить все к одному игроку, но с Криштиану было ощущение, что он все сделает, если команда сыграет сплоченно. Он тащил нас силой воли и уровнем. Он решал исход матчей», – сказал Кроос.

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Источник: Sport1.

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