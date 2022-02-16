Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может перейти в «Барселону».
28-летний футболист попал в трансферный список каталонцев: руководство «Барселоны» намерено заключить контракт с Гинтером летом. Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии не собирается продлевать действующее соглашение с «Глабхадом» и покинет клуб в конце нынешнего сезона на правах свободного агента.
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Источник: Bild.
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