«Барселона» будет продавать футболки без рекламы Spotify – Nike не напечатает логотип нового титульного спонсора клуба из-за того, что стороны затянули с подписанием контракта.

Согласно контракту, Nike должен получить информацию о спонсоре в последний квартал года, чтобы успеть изготовить футболки с логотипом на лицевой стороне. Поскольку каталонцы не смогли выполнить этот пункт и еще не договорились со Spotify, новая форма клуба на сезон-2022/23 годов поступит в продажу без лого стримингового сервиса, сообщает Goal.

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В последние недели «Барса» рассматривала вариант, при котором Nike произведет только половину согласованных комплектов формы продукции, а производство другой половины будет остановлено до объявления о контракте со Spotify. Таким образом, это гарантировало бы, что к дистрибьюторам попадет 50% футболок с брендом спонсора на груди.

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Но теперь руководство клуба настроено не слишком оптимистично: боссы «блауграны» сомневаются, что Nike примет это предложение из-за экономических затрат, которые понесет производитель спортивной одежды в случае открытие нового производства. Футболки поступят в продажу без спонсорского логотипа, однако в фирменных магазинах «Барселоны» и Nike можно будет нанести лого Spotify методом трафаретной печати.

«Барселона» и Spotify затягивают с официальным объявлением о контракте. Мы писали, почему так происходит

Чемпионат Испании «Барса» и Spotify затягивают с объявлением о контракте. Почему? 13/02/2022 В 14:19