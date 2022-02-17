«Барселона» будет продавать футболки без рекламы Spotify – Nike не напечатает логотип нового титульного спонсора клуба из-за того, что стороны затянули с подписанием контракта.
Согласно контракту, Nike должен получить информацию о спонсоре в последний квартал года, чтобы успеть изготовить футболки с логотипом на лицевой стороне. Поскольку каталонцы не смогли выполнить этот пункт и еще не договорились со Spotify, новая форма клуба на сезон-2022/23 годов поступит в продажу без лого стримингового сервиса, сообщает Goal.
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В последние недели «Барса» рассматривала вариант, при котором Nike произведет только половину согласованных комплектов формы продукции, а производство другой половины будет остановлено до объявления о контракте со Spotify. Таким образом, это гарантировало бы, что к дистрибьюторам попадет 50% футболок с брендом спонсора на груди.
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Но теперь руководство клуба настроено не слишком оптимистично: боссы «блауграны» сомневаются, что Nike примет это предложение из-за экономических затрат, которые понесет производитель спортивной одежды в случае открытие нового производства. Футболки поступят в продажу без спонсорского логотипа, однако в фирменных магазинах «Барселоны» и Nike можно будет нанести лого Spotify методом трафаретной печати.
«Барселона» и Spotify затягивают с официальным объявлением о контракте. Мы писали, почему так происходит.
После контракта со Spotify стадион «Барсы» сменит название. Это принесет каталонцам огромные деньги.
Источник: Goal.com
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