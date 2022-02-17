Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может лишиться своего поста в случае вылета из Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии с «ПСЖ».
Согласно информации The Independent, после матча в Париже президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости – он был крайне недоволен оборонительным характером игры команды. Отмечается, что ответный матч с «ПСЖ» будет иметь решающее значение для будущего Анчелотти на посту тренера «Мадрида».
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Перес планирует заменить Папу Карло нынешним тренером парижан Маурисио Почеттино. Источник сообщает, что игра в исполнении французской команды произвела впечатление на президента «бланкос».
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Источник: The Independent
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