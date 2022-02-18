Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» Самюэль Это'О был признан биологическим отцом 22-летней женщины, проживающей в Мадриде. Один из лучших игроков в истории африканского футбола никогда не признавал, что он отец Эрики До Росарио Ньевес, и не присутствовал на судебных заседаниях в Мадриде.

На этой неделе Верховный суд Мадрида вынес решение о завершении судебного процесса, который был начат матерью женщины в 2018 году. Мама девушки Адилеуса и футболист познакомились в ночном клубе Мадрида в 1997 году, когда камерунец играл за «Леганес».

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В результате отношений женщина забеременела. Согласно следствию, Это'О настаивал на аборте, а после рождения девочки обещал помогать ребенку. Однако впоследствии футболист игнорировал попытки Адилеусы в общении и в 1999 году полностью разорвал с ней отношения.

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Женщина предоставила биологические доказательства отцовства африканца и суд постановил: Это'О теперь должен выплачивать пособие молодой женщине в размере 1400 евро в месяц, начиная с момента подачи иска.

Сумюэль завершил карьеру в 2019 году, а в декабре 2021-го был избран новым президентом Камерунской футбольной ассоциации.

У Это'О четверо детей: Маэль, Этьен, Сиена и Линн. Он женился на своей давней возлюбленной Жоржетте в 2007 году.

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