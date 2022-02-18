Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос об экономических последствиях для испанского чемпионата из-за ухода Месси в «ПСЖ».

«Их нет. Ноль последствий. Уход одной или двух отдельных звезд, как это случилось ранее с Криштиану, никак не влияет. Послушайте, Серия А не начала расти после прихода Роналду.

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Мы только что подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, они знают, кто будет играть в Ла Лиге через восемь лет? Не знают, никто не знает. Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна и что хорошие игроки всегда будут здесь», – заявил Тебас.

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Источник: El Periódico de España

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