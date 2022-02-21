«Реал» пригрозил нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, что готов отказаться о трансфера.

Представители мадридского клуба предупредили форварда, что больше не будут делать запрос в «ПСЖ» о переходе, если игрок не согласится на трансфер этим летом. В таком случае выделенные на потенциальный переход Мбаппе средства распределят на покупку других футболистов – например, Эрлинга Холанна из «Боруссии».

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Источник: The Times.

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