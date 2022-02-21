Раскрыты некоторые финансовые подробности переговоров защитника Серхио Рамоса с мадридским «Реалом» о продлении контракта летом 2021 года.
Рамос, как и многие другие футболисты, садится за переговоры о продлении своих контрактов с учетом зарплаты игроков его уровня. Поэтому он запросил у «Реала» столько же, сколько зарабатывает защитник «Барселоны» Жерар Пике, а это порядка 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Серхио расстроился, когда узнал, что долгие годы получал меньше Пике – сумму ему подтвердили люди из «Барсы».
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Защитник так и заявил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу: «Пике получает так много, я хочу столько же или больше».
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Напомним, Рамосу не удалось договориться о продлении соглашения с «Реалом». Минувшим летом он ушел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
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Источник: Sport.es.
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