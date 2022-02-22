«Реал» присоединится к «Манчестер Юнайтед» в борьбе за тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает Daily Mail, аргентинец вероятно покинет «Пари Сен-Жермен» в конце этого сезона. Почеттино является фаворитом среди руководства и футболистов «МЮ» на замену временному коучу Ральфу Рангнику, который возглавил клуб до конца сезона. Однако усиление интереса к Маурисио со стороны мадридцев может осложнить ситуацию для «Юнайтед».

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Флорентино Перес рассматривает Почеттино в качестве возможной замены Карло Анчелотти. Будущее итальянца на «Саньяго Бернабеу» зависит от итогов противостояния с «ПСЖ» – ранний вылет «Реала» из Лиги чемпионов может стоить Папе Карло работы.

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Дополнительным фактором, который убедит аргентинского тренера принять предложение «Реала», может стать Килиан Мбаппе. Французский нападающий находится в отличных отношениях с Почеттино. Также Мбаппе является приоритетной целью «Реала» в преддверии следующего сезона, и желание снова поработать с Килианом может ускорить переезд Маурисио в столицу Испании.

Источник: Daily Mail

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