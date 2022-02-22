Мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе выбивает сыну выгодные условия контракта с «Реалом».
Мать игрока Файза Ламари хочет, чтобы после перехода Килиан получал значительный процент от продажи футболок. Ранее сообщалось, что мама рекомендовала Мбаппе продлить контракт с «Парижем», так как ей нравится предложение клуба.
Ad
«Реал» может и отказаться от Килиана Мбаппе. Это случится, если игрок не уйдет из «ПСЖ» летом.
Чемпионат Испании
«МЮ» и «Реал» сражаются за Почеттино. У мадридцев есть козырь
«ПСЖ» пытается удержать Килиана – парижане готовы платить нападающему больше 1 млн евро в неделю.
Источник: Marca.
Чемпионат Испании
«Реал» откажется от Мбаппе, если трансфер не состоится летом (Times)
Чемпионат Франции
Мбаппе выдвинул «ПСЖ» ультиматум. Его мать ищет дом в Мадриде
Реклама
Ad
Реклама
Ad