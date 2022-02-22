Мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе выбивает сыну выгодные условия контракта с «Реалом».

Мать игрока Файза Ламари хочет, чтобы после перехода Килиан получал значительный процент от продажи футболок. Ранее сообщалось, что мама рекомендовала Мбаппе продлить контракт с «Парижем», так как ей нравится предложение клуба.

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Чемпионат Испании «МЮ» и «Реал» сражаются за Почеттино. У мадридцев есть козырь 12 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: Marca.

Чемпионат Испании «Реал» откажется от Мбаппе, если трансфер не состоится летом (Times) ВЧЕРА В 11:32