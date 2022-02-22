Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился предположением, почему Эден Азар так и не выиграл «Золотой мяч».

«Азар должен был стать лучшим футболистом планеты. В тот непродолжительный период, когда «Золотой мяч» достался Луке Модричу, его должен был получить Азар. Но он живет так, чтобы быть счастливым и удовлетворенным. Эден – превосходный художник. Лучший из всех, с кем я играл. У него нет образа мышления, как у Месси и Роналду, и это нормально. Он столько радости подарил болельщикам «Лилля» и «Челси» за все эти годы и завоевал так много трофеев – этим можно гордиться. И всего этого он добился с улыбкой на лице, играя в удовольствие.

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Я понимаю, что в «Реале» у него не складывается, но жалеть тут не о чем. Он мог жить так же, как Роналду: принимать ледяные ванны в час ночи и все в таком духе. Это не про Азара. Жил бы он так, выиграл бы все индивидуальные награды. Но у Эдена свой путь. Он семейный человек. Нужно иметь баланс между спортивной славой и жизнью вне футбольного поля», – сказал Коул.

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Источник: The Athletic.

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