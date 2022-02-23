«Барселона» отклонила несколько спонсорских предложений, связанных с биржами криптовалют.

Как утверждает каталонское издание Sport, управленческая команда Жоана Лапорты не была готова подписать соглашение с криптовалютной компанией даже на сумму до 70 миллионов евро.

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Причиной такого решения стали непредсказуемость отрасли и отсутствие экономической стабильности. Ни совет директоров, ни коммерческий отдел «Барсы» не были открыты для подобных переговоров. С самого начала клуб работал над поиском спонсора, который бы соответствовал ценностям клуба. И компании по обмену криптовалюты явно не соответствуют этой роли.

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Ожидается, что спонсором «Барселоны» в следующем сезоне станет Spotify: переговоры со стриминговым сервисом вступают в решающую фазу. Сотрудничество со Spotify ежегодно будет приносить каталонцам от 70 до 75 миллионов евро.

Источник: Sport

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