«Барселона» отклонила несколько спонсорских предложений, связанных с биржами криптовалют.
Как утверждает каталонское издание Sport, управленческая команда Жоана Лапорты не была готова подписать соглашение с криптовалютной компанией даже на сумму до 70 миллионов евро.
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Причиной такого решения стали непредсказуемость отрасли и отсутствие экономической стабильности. Ни совет директоров, ни коммерческий отдел «Барсы» не были открыты для подобных переговоров. С самого начала клуб работал над поиском спонсора, который бы соответствовал ценностям клуба. И компании по обмену криптовалюты явно не соответствуют этой роли.
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Ожидается, что спонсором «Барселоны» в следующем сезоне станет Spotify: переговоры со стриминговым сервисом вступают в решающую фазу. Сотрудничество со Spotify ежегодно будет приносить каталонцам от 70 до 75 миллионов евро.
«Барселона» и Spotify затягивают с официальным объявлением о контракте. Мы писали, почему так происходит.
После контракта со Spotify стадион «Барсы» сменит название. Это принесет каталонцам огромные деньги.
При этом название нового титульного спонсора не появится на футболках «Барсы». Все из-за деталей соглашения с Nike.
Источник: Sport
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