Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле больше не думает об уходе из каталонского клуба.
Согласно информации Sport, теперь приоритетом 24-летнего француза является продолжение карьеры на «Камп Ноу». Мнение Дембеле изменилось благодаря главному тренеру «Барсы» Хави: игрока впечатлил тот факт, что коуч продолжает верить в него и предоставляет игровую практику, несмотря на ситуацию с контрактом.
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Правда, руководство каталонцев не очень верит в искренность намерений Дембеле. «Барса» не закрывает дверь для переговоров, но не собирается предпринимать шагов – теперь все будет зависеть от самого футболиста. Кроме того, экономическое предложение клуба будет совсем не на тех условиях, которые обсуждались с игроком зимой.
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Усману Дембеле маячило отстранение от игр до конца контракта, если бы не Хави.
Француз сам уничтожил карьеру в «Барселоне». Всему виной детское поведение и травмы.
Источник: Sport
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