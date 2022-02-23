Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле больше не думает об уходе из каталонского клуба.

Согласно информации Sport, теперь приоритетом 24-летнего француза является продолжение карьеры на «Камп Ноу». Мнение Дембеле изменилось благодаря главному тренеру «Барсы» Хави: игрока впечатлил тот факт, что коуч продолжает верить в него и предоставляет игровую практику, несмотря на ситуацию с контрактом.

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Правда, руководство каталонцев не очень верит в искренность намерений Дембеле. «Барса» не закрывает дверь для переговоров, но не собирается предпринимать шагов – теперь все будет зависеть от самого футболиста. Кроме того, экономическое предложение клуба будет совсем не на тех условиях, которые обсуждались с игроком зимой.

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Источник: Sport

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