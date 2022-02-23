Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и уже завершивший карьеру Роналдиньо приняли участие в съемках новой рекламы Pepsi.
На видео бывшие одноклубники по «Барселоне» играют в «Пепси-понг» друг против друга. Сначала бразилец забивает шарик в один из стаканов, после чего Лео выпивает газировки и одним ударом отправляет три шарика точно в три стакана.
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Это не первая реклама Pepsi для обоих игроков. Вот самая свежая с участием Месси.
Пеле рекламировал газировку, Беккенбауэр – пиво, Ди Стефано – сигареты. На чем зарабатывали звезды футбола прошлого века.
Дэвид Бекхэм в доспехах, Уэйн Руни с бородой. Угадай любимую рекламу по кадру.
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