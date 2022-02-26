Руководство «Реала» не сомневается в возможности одновременных трансферов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
В мадридском клубе проанализировали финансы и доходы и пришли к выводу, что могут позволить себе трансферы обоих игроков. Одна из причин, почему в «Реале» хотят подписать и Мбаппе, и Холанна – желание психологически повлиять на конкурентов. На зарплаты футболистов «Реалу» предстоит потратить около 100 млн евро, но в клубе настроены оптимистично.
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При этом «Реал» откажется от Килиана Мбаппе, если трансфер из «ПСЖ» не состоится летом. После гола «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Килиан ответил на вопрос об уходе из «Пари Сен-Жермен».
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«Мадрид» и Холанн предварительно договорились о переходе. Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе Эрлинга из клуба.
Источник: Marca.
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