Руководство «Реала» не сомневается в возможности одновременных трансферов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В мадридском клубе проанализировали финансы и доходы и пришли к выводу, что могут позволить себе трансферы обоих игроков. Одна из причин, почему в «Реале» хотят подписать и Мбаппе, и Холанна – желание психологически повлиять на конкурентов. На зарплаты футболистов «Реалу» предстоит потратить около 100 млн евро, но в клубе настроены оптимистично.

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Источник: Marca.

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