27 февраля «Вильярреал» на своем поле победил «Эспаньол» в рамках 26-го тура Ла Лиги со счетом 5:1.
Нападающий «Вильярреала» Йереми Пино в игре отметился покером, причем первые три мяча он забил в первом тайме. Таким образом, Пино стал самым молодым автором хет-трика (19 лет и 129 дней) в первой половине игры за всю историю чемпионата Испании. Йереми побил рекорд, продержавшийся почти 75 лет: экс-футболист «Атлетико» Адриан Эскудеро в марте 1947 года заколотил три мяча в первом тайме в возрасте 19 лет и 157 дней.
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