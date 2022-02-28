Главный тренер «Барселоны» Хави дал высокую оценку игре и таланту полузащитника Педри.

«Важно то, как он понимает игру, как он действует между линиями, как он играет в чужой опорной зоне. Педри очень напоминает мне Андреса Иньесту. Он просто волшебный игрок. Мне еще не приходилось видеть столь же талантливых футболистов. Он потрясающий», – сказал Хави после матча 26-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

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Наследником Андреса Иньесты в «Барселоне» и сборной Испании Педри называет не только Хави . Многие считают эти авансы справедливыми.

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Источник: Goal

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