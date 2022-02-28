Агента полузащитника «Барселоны» Гави Ивана де ла Пенью заметили в офисе мадридского «Реала». Сообщается, что экс-игрок «Барсы» и «Эспаньола» появился в офисе мадридцев на прошлой неделе.
Контракт Гави с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона, и в данный момент нет предпосылок к тому, что 17-летний полузащитник будет его продлевать. Появление Де ла Пеньи в офисе «Мадрида» породил слухи, но отмечается, что агент обсуждал с представителями клуба продление игрока «Кастильи» Марка Кукалона. Перед трансфером Гави в «Барсу» из «Бетиса» агент вел переговоры с «Реалом», но семья футболиста выбрала Каталонию. Сообщалось, что у Флорентино Переса есть неофициальное соглашение с руководителями «Барселоны» о том, что клубы не будут переманивать друг у друга игроков с истекающим сроком контракта.
Ad
Гави не устраивают условия предложенного каталонским клубом контракта. Футболист не согласен с предложением по зарплате.
Чемпионат Испании
Гави не устраивает предложение «Барселоны» по контракту
Гави играет с развязанными шнурками. Причина вас удивит.
Источник: Marca.
Чемпионат Испании
Вундеркинд «Барсы» играет с развязанными шнурками. Причина удивляет
Чемпионат Испании
«Барса» ожила к Класико. Тащат янгстеры и Альба
Реклама
Ad
Реклама
Ad