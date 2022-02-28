Агента полузащитника «Барселоны» Гави Ивана де ла Пенью заметили в офисе мадридского «Реала». Сообщается, что экс-игрок «Барсы» и «Эспаньола» появился в офисе мадридцев на прошлой неделе.

Контракт Гави с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона, и в данный момент нет предпосылок к тому, что 17-летний полузащитник будет его продлевать. Появление Де ла Пеньи в офисе «Мадрида» породил слухи, но отмечается, что агент обсуждал с представителями клуба продление игрока «Кастильи» Марка Кукалона. Перед трансфером Гави в «Барсу» из «Бетиса» агент вел переговоры с «Реалом», но семья футболиста выбрала Каталонию. Сообщалось, что у Флорентино Переса есть неофициальное соглашение с руководителями «Барселоны» о том, что клубы не будут переманивать друг у друга игроков с истекающим сроком контракта.

Ad

Чемпионат Испании Гави не устраивает предложение «Барселоны» по контракту 06/02/2022 В 13:11

Источник: Marca.

Чемпионат Испании Вундеркинд «Барсы» играет с развязанными шнурками. Причина удивляет 21/12/2021 В 16:07