Руководство «Пари Сен-Жермен» оказывает давление на нападающего Килиана Мбаппе, чтобы футболист продлил контракт с клубом.
Это последняя попытка парижан удержать 23-летнего француза от трансфера в «Реал». В мадридском клубе верят, что Килиан проигнорирует эти попытки и перейдет летом свободным агентом – его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Реал». Он отклонил предложение «ПСЖ».
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«Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca)
26/02/2022 В 10:31
«Реал» уверен, что подпишет и Эрлинга Холанна, и Килиана Мбаппе – за счет чего?
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Источник: Marca.
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Мбаппе пойдет на снижение зарплаты ради «Реала». Оффер «ПСЖ» отклонен
24/02/2022 В 16:08
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Чем Мбаппе похож на Роналдо? Легендарный бразилец ответил
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