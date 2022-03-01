Руководство «Пари Сен-Жермен» оказывает давление на нападающего Килиана Мбаппе, чтобы футболист продлил контракт с клубом.

Это последняя попытка парижан удержать 23-летнего француза от трансфера в «Реал». В мадридском клубе верят, что Килиан проигнорирует эти попытки и перейдет летом свободным агентом – его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Реал». Он отклонил предложение «ПСЖ».

Чемпионат Испании «Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca) 26/02/2022 В 10:31

Источник: Marca.

Чемпионат Франции Мбаппе пойдет на снижение зарплаты ради «Реала». Оффер «ПСЖ» отклонен 24/02/2022 В 16:08