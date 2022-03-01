Руководство «Пари Сен-Жермен» оказывает давление на нападающего Килиана Мбаппе, чтобы футболист продлил контракт с клубом.
Это последняя попытка парижан удержать 23-летнего француза от трансфера в «Реал». В мадридском клубе верят, что Килиан проигнорирует эти попытки и перейдет летом свободным агентом – его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ad
Ранее сообщалось, что Мбаппе пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Реал». Он отклонил предложение «ПСЖ».
Чемпионат Испании
«Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca)
«Реал» уверен, что подпишет и Эрлинга Холанна, и Килиана Мбаппе – за счет чего?
Источник: Marca.
Чемпионат Франции
Мбаппе пойдет на снижение зарплаты ради «Реала». Оффер «ПСЖ» отклонен
Чемпионат Франции
Чем Мбаппе похож на Роналдо? Легендарный бразилец ответил
Реклама
Ad
Реклама
Ad