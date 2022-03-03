Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вспомнил об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба прошлым летом, некоторые обстоятельства которого приводят его в недоумение.

«По настоянию руководства клуба я согласился на уход некоторых игроков, чтобы навести порядок в финансах. Но потом, когда вы видите, что они привлекают кого-то за 55 миллионов евро вскоре после того, как отпустили Лионеля Месси, тогда вы задаетесь вопросом, не произошло ли что-то еще. Почему Месси пришлось уйти?» – рассказал Куман.

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Напомним, что зимой «Барселона» купила у «Манчестер Сити» вингера Феррана Торреса за 55 миллионов евро. Эта сумма должна быть выплачена несколькими траншами в течение четырех лет, а первый платеж – летом 2022 года.

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