Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн перейдет в «Барселону», если каталонцы выполнят условие агента футболиста Мино Райолы.
Руководители «сине-гранатовых» несколько раз встречались с Райолой, и в ходе бесед выяснилось, что для организации сделки каталонскому клубу придется подписать еще одного клиента Райолы, защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи. Срок его контракта с амстердамским клубом истекает летом.
Ad
Хави выступает в поддержку возможной сделки по Холанну. Коуч полагает, что для «Барселоны» трансфер норвежца может стать таким же мощным толчком, как подписание Роналдиньо в 2003 году. Тренер встретился с форвардом в Мюнхене, чтобы убедить игрока присоединиться к «Барселоне».
Чемпионат Испании
«Реал» нашел альтернативу, если не получится подписать Холанна
Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанн – главная цель «Барселоны» на лето. Клуб готовит предложение.
Также сообщалось, что «Реал» и Холанн уже предварительно договорились о переходе.
Источник: Diario Sport.
Чемпионат Англии
«Сити» – фаворит в борьбе за Холанна. «Реал» не спешит из-за Бензема
Чемпионат Испании
«Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca)
Реклама
Ad
Реклама
Ad