Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн перейдет в «Барселону», если каталонцы выполнят условие агента футболиста Мино Райолы.

Руководители «сине-гранатовых» несколько раз встречались с Райолой, и в ходе бесед выяснилось, что для организации сделки каталонскому клубу придется подписать еще одного клиента Райолы, защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи. Срок его контракта с амстердамским клубом истекает летом.

Ad

Хави выступает в поддержку возможной сделки по Холанну. Коуч полагает, что для «Барселоны» трансфер норвежца может стать таким же мощным толчком, как подписание Роналдиньо в 2003 году. Тренер встретился с форвардом в Мюнхене, чтобы убедить игрока присоединиться к «Барселоне».

Чемпионат Испании «Реал» нашел альтернативу, если не получится подписать Холанна 01/03/2022 В 15:26

Источник: Diario Sport.

Чемпионат Англии «Сити» – фаворит в борьбе за Холанна. «Реал» не спешит из-за Бензема 27/02/2022 В 07:47