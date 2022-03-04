Эрлинг Холанн ставит перед собой цель выиграть «Золотой мяч», а поэтому намерен перейти в клуб, который даст ему такую возможность. Об этом пожелании Эрлинг поставил в известность агента Мино Райолу. Получение приза стало навязчивой идеей для норвежца, который хочет войти в историю футбола.

Райола и отец игрока уже год общаются с крупнейшими клубами Европы, посещая тренировочные базы, расспрашивая о роли, которую он будет играть в каждом из них, и пытаясь узнать больше о каждом. До сих пор приоритет отдавался «Манчестер Сити» и «Реалу».

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21-летний нападающий хочет играть важную роль в новом клубе, но не возражает против звездного партнера по атаке. Эрлингу очевидно, что связка с Килианом Мбаппе в «Реале» может помочь ему в борьбе за «Золотой мяч».

Чемпионат Испании «Барса» подпишет Холанна, если выполнит условие Райолы (Diario) 5 ЧАСОВ НАЗАД

В «Реале» считают, что трансфер Холанна вероятен, но пока клуб сосредоточен на подписании Мбаппе, чтобы тот не продлил соглашение с «ПСЖ».

«Барселона» подпишет Эрлинга Холанна, если выполнит условие агента Мино Райолы. Какое?

«Реал» нашел альтернативу , если не получится подписать Эрлинга Холанна

Источник: Marca.

Чемпионат Испании «Реал» нашел альтернативу, если не получится подписать Холанна 01/03/2022 В 15:26