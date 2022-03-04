3 марта «Бетис» оформил долгожданную путевку в финал Кубка Испании – андалусийцы не играли там 17 лет. В ответном полуфинале команда Мануэля Пеллегрини уступала «Райо» 0:1, но на последних минутах забила решающий мяч – по сумме двух игр счет остался в пользу «Бетиса» (3:2).

Особую роль в историческом достижении сыграл Хоакин. 40-летний полузащитник вылетел на поле на 82-й минуте и поучаствовал в голе Иглесиаса на 92-й. Примечательно, что Хоакин был частью «Бетиса», который играл в финале сезона-2004/05 – тогда испанцу было всего 23 года.

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Несмотря на статус легенды, Хоакин завоевал лишь два трофея. Полузащитник взял два Кубка Испании и оба раза отметился безумными историями.

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Хоакин Фото: Getty Images

Кубок на свадьбе

Хоакин – воспитанник «Бетиса», первый матч за клуб он провел в 1999 году. В сезоне-2004/05 «бело-зеленые» выстрелили и пробились в финал Кубка Испании, где обыграли «Осасуну». Для клуба этот успех оказался невероятно эмоциональным и долгожданным – последний раз андалусийцы брали трофей в 1977 году.

Вскоре Хоакин, который уже стал важной частью команды, отпраздновал свадьбу. И гости, к своему удивлению, лицезрели у алтаря огромный кубок. Странная идея пришла в голову президенту клуба Мануэлю Руису де Лопере, который ценил Хоакина и хотел показать ему все уважение.

Хоакин в сезоне-2004/05 Фото: Getty Images

«Он позвонил мне и сказал: «Хоакин, я хочу взять кубок на вашу свадьбу». Я ответил: «Президент, делайте, что хотите». В день свадьбы он приехал на машине и подозвал меня рукой. Он пожал мне руку и сказал: «Кубок у меня. Я не знаю, куда его поставить».

Я засмеялся. Дальше я встречал гостей, приветствовал их. Меня вновь подозвал Лопера и сказал: «Хоакин! Священник поставил кубок в незаметное место. Там его совсем не видно».

Тогда я сказал: «Президент, оставьте меня в покое. Я жду невесту, а вы отвлекаете меня кубком. Ставьте уже куда угодно», – вспомнил историю Хоакин.

Возможно, тогда футболист нервничал и раздражался на босса. Но кадры со свадьбы действительно получились эффектными. Хоакин с женой видели свое отражение в огромном кубке и наверняка запомнили этот день надолго. Вряд ли футболист жалеет, что не помешал президенту.

Фото с пенисом

К 2006 году Хоакин явно перерос «Бетис» и мечтал о топ-клубе. Полузащитник уехал в «Валенсию», где взял последний (пока что) трофей в карьере – в сезоне-2007/08 «летучим мышам» покорился Кубок Испании.

Хоакин поддался эмоциям и согласился на фото, которое не должно было покинуть раздевалку. Испанец полностью разделся и засветил гениталии рядом с трофеем.

Только в 2018-м Хоакин прокомментировал скандальный кадр.

«Это монтаж. Я не ходил обнаженным по раздевалке. Я помню то фото, я точно был в трусах. Кстати, есть еще одна фотка, где мы праздновали. И вот она уже очень похожа на гей-вечеринку», – рыдал от смеха Хоакин в интервью Marca.

Невероятно обидно, что такой классный футболист заработал всего два больших трофея. Чемпионат Испании уже вряд ли покорится «Бетису», и финал Кубка Короля станет последним шансом легенды – по окончании сезона он завершит карьеру.

«Все-таки мне уже 40. Недавно я играл с ребятами, которые еще не родились, когда я дебютировал. Я им сказал, что мое время вышло. Хочу насладиться оставшимся временем, но это определенно мой последний сезон. Пусть он будет прекрасным, хотелось бы попасть в еврокубки», – рассуждал Хоакин.

Он повзрослел и вряд ли оформит еще один эротический кадр. Но даже за 23 года в футболе Хоакин остается очень эмоциональным игроком. «Сегодня я не выйду праздновать. Жена сказала, что будет ждать меня. Так что я поеду домой и… постараюсь успокоиться», – смеялся футболист после полуфинала с «Райо».

Финал Кубка Испании пройдет 23 апреля – соперником «Бетиса» по иронии судьбы станет «Валенсия».

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