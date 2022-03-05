Полузащитник «Расинга» Пабло Торре подписал контракт с «Барселоной». Нынешний сезон 18-летний футболист доиграет в клубе из Сантандера, а летом присоединится к «сине-гранатовым».

Его соглашение с каталонской командой рассчитано до 2026 года. В договоре прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. «Барселона» заплатит «Расингу» пять миллионов евро, но сумма может возрасти до 20 миллионов за счет бонусов. Отмечается, что сначала Торре будет выступать за «Барселону Б».

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Источник: официальный сайт «Барселоны».

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