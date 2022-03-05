Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Боруссии».
Дортмундский клуб полагает, что сербский форвард станет заменой Эрлингу Холанну, если норвежец покинет клуб. В нынешнем сезоне Йович забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 17 матчах.
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Пока Холанн восстанавливается от травмы. У футболиста случился рецидив – с возвращением придется подождать.
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Источник: Fichajes.
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