Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Боруссии».

Дортмундский клуб полагает, что сербский форвард станет заменой Эрлингу Холанну, если норвежец покинет клуб. В нынешнем сезоне Йович забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 17 матчах.

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Пока Холанн восстанавливается от травмы. У футболиста случился рецидив – с возвращением придется подождать.

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А «Реал» нашел альтернативу , если не получится подписать норвежца.

Источник: Fichajes.

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