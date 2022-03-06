Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб не ведет переговоры по нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанну.
«Я могу опровергнуть, что по Холанду были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего. Что касается встречи Хави и Холанна в Мюнхене, то это не мое дело, но, как я считаю, два спортсмена могут поговорить о футболе. Первое, что мы сделаем, – свяжемся с дортмундской «Боруссией», его клубом», – сказал Лапорта на встрече с болельщиками.
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Сообщалось, что «Боруссия» уже нашла замену Эрлингу – им станет нападающий одного из топовых клубов Ла Лиги.
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Источник: Goal.
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