Брат полузащитника «Реала» Эдена Азара Килиан считает, что футболист не покинет мадридский клуб раньше завершения контракта.
«Эдену хорошо в «Реале». Его семья тоже всем довольна. Его контракт истекает в 2024 году, и думаю, что он останется в клубе до конца этого срока», – сказал Килиан Азар.
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Ранее сообщалось, что Эден Азар хочет покинуть «Реал», потому что Флорентино Перес не намерен оплачивать бельгийцу операцию.
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Коул: «Азар выиграл бы «ЗМ», если бы жил как Роналду»
Джо Коул считает, что Эден Азар мог бы выиграть все индивидуальные награды. Но только если бы жил как Криштиану Роналду.
Источник: Het Laatste Nieuws.
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