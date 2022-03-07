Брат полузащитника «Реала» Эдена Азара Килиан считает, что футболист не покинет мадридский клуб раньше завершения контракта.

«Эдену хорошо в «Реале». Его семья тоже всем довольна. Его контракт истекает в 2024 году, и думаю, что он останется в клубе до конца этого срока», – сказал Килиан Азар.

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Ранее сообщалось, что Эден Азар хочет покинуть «Реал» , потому что Флорентино Перес не намерен оплачивать бельгийцу операцию.

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Источник: Het Laatste Nieuws.

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