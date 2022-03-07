Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал лучший и худший моменты за год пребывания в должности.
«Худшим был вынужденный уход Месси. Лучший – видеть то, как Хави и его штаб восстанавливают нашу команду. Еще отмечу единство в группе смелых людей, входящих в состав совета директоров, цель которых – вернуть радость болельщикам «Барселоны». Мы находимся в процессе ее достижения», – заявил Лапорта.
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Ранее Лапорта объяснил встречу Хави с нападающим «Боруссии» Эрлингом Холанном в Мюнхене.
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Источник: Diario Sport
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