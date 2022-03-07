Нападающий «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в РПЛ – об этом заявил отец футболиста Дмитрий Черышев.
«Переход в российский клуб? Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдет», заявил Черышев-старший в эфире matchtv.ru.
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31-летний Черышев никогда не играл за российские клубы и провел всю карьеру в Испании. Он выступал за «Реал», «Севилью» и «Виляьрреал», в текущем сезоне забил за «Валенсию» один мяч и сделал два ассиста.
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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