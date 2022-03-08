Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал интервью AS, в котором затронул много актуальных вопросов. Одной из самых важных тем стал уход Лионеля Месси.
«Самое грустное и болезненное решение, но я не жалею. Клуб нужно ставить выше всех, даже выше лучшего игрока мира.
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Мы столкнулись с реальностью, случившейся из-за катастрофического наследия. Но, к счастью, история «Барселоны» продолжается», – заявил Лапорта.
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Лапорта назвал уход Месси худшим моментом года
Лео покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. Он заключил контракт с «ПСЖ»: в 17 матчах чемпионата Франции забил всего два мяча.
Несмотря на слова президента «Барселоны», Роналд Куман уверен, что у клуба были деньги на сохранение легенды.
У Месси не все круто после ухода из «Барсы». Уже обнаружен источник гнева аргентинца.
Источник: AS
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