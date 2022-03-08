В летнее трансферное окно «Реал» и «Барселона» планируют подписать форвардов. Уже не секрет, что «Мадрид» пытается заполучить Килиана Мбаппе, а «блауграна» – Эрлинга Холанна.

Но боссы испанских грандов прорабатывают варианты, при которых не получат желанных футболистов. И запасной план у них один – Карим Адейеми. По информации Ruhr Nachrichten, «Зальцбург» рассчитывает получить за форварда 40 млн евро.

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«Реал» и «Барса» не единственные претенденты на талантливого игрока. Еще 20-летним австрийцем интересуются «Бавария» и «Боруссия», которая рассчитывает на игрока в случае ухода Холанна.

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Адейеми проводит отличный сезон: в чемпионате Австрии он провел 21 матч и оформил 15+2. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

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