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Кипер «Маккаби» потешно спародировал вселенские мучения после столкновения и агонии нападающего

Кипер «Маккаби» потешно спародировал вселенские мучения после столкновения и агонии нападающего
Eurosport

37 мин. назад

Премию Неймара этому господину.

1 октября тель-авивский «Маккаби» скатал 0:0 с «Хапоэлем» в матче израильской Премьер-лиги.

После столкновения с седьмым номером «Хапоэля» вратарь «желтых» Предраг Райкович вскочил, как ни в чем не бывало. Мгновением позже он увидел, что соперник продолжает кататься по газону, держась за ногу.

В ту же секунду кипер ощутил внезапный приступ фантомной боли в пояснице и художественно прилег рядом.

  • «Хапоэль Тель-Авив» находится на седьмом месте израильской Премьер-лиги.
  • «Маккаби» дышит в спину другому «Хапоэлю» на второй строчке таблицы.

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