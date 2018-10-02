Eurosport
Кипер «Маккаби» потешно спародировал вселенские мучения после столкновения и агонии нападающего
Премию Неймара этому господину.
1 октября тель-авивский «Маккаби» скатал 0:0 с «Хапоэлем» в матче израильской Премьер-лиги.
После столкновения с седьмым номером «Хапоэля» вратарь «желтых» Предраг Райкович вскочил, как ни в чем не бывало. Мгновением позже он увидел, что соперник продолжает кататься по газону, держась за ногу.
В ту же секунду кипер ощутил внезапный приступ фантомной боли в пояснице и художественно прилег рядом.
- «Хапоэль Тель-Авив» находится на седьмом месте израильской Премьер-лиги.
- «Маккаби» дышит в спину другому «Хапоэлю» на второй строчке таблицы.
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