Кипер «Маккаби» потешно спародировал вселенские мучения после столкновения и агонии нападающего

1 октября тель-авивский «Маккаби» скатал 0:0 с «Хапоэлем» в матче израильской Премьер-лиги.

После столкновения с седьмым номером «Хапоэля» вратарь «желтых» Предраг Райкович вскочил, как ни в чем не бывало. Мгновением позже он увидел, что соперник продолжает кататься по газону, держась за ногу.

В ту же секунду кипер ощутил внезапный приступ фантомной боли в пояснице и художественно прилег рядом.

«Хапоэль Тель-Авив» находится на седьмом месте израильской Премьер-лиги.

«Маккаби» дышит в спину другому «Хапоэлю» на второй строчке таблицы.

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