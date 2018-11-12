Нападающий лечил травмированного партнера, на секунду отвлекся, чтобы забить, и вернулся к лечению

В борьбе за премию Пушкаша появился серьезный конкурент.

В 10 туре чемпионата Израиля нападающий «Маккаби» Нетания Хабиб Хабибу в матче против «Маккаби» из Петах-Тиквы забил гениальный гол. Хабиб выяснял, все ли в порядке с травмированным партнером, который лежал возле ворот соперников. В это время «Маккаби» провел атаку, мяч прилетел в сторону Хабибу – тот невозмутимо отвлекся, чтобы забить гол, и вернулся к реанимации товарища.

Гол игрока сборной ЦАР оказался единственным в матче.

После встречи Хабибу написал в твиттере: «Бог никогда не спит. Помоги своему другу, и всевышний даст тебе больше».

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