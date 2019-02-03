Экс-форвард московского «Динамо» Бечирай прокинул в Израиле мяч между ног четырех соперников подряд

В матче 21-го тура чемпионата Израиля случилось прекрасное. Нападающий «Маккаби Нетания» Фатос Бечирай во встрече против «Хапоэля» из Беэр-Шевы получил передачу спиной к воротам на 82-й минуте.

На правом фланге черногорец поставил корпус защитнику, быстро прокинул мяч между ног и тут же проделал то же самое с еще одним подбежавшим соперником.

Дальше Бечирая было не остановить. Он заметил, что на него надвигается подстраховка из «Хапоэля», прокинул мяч между ног уже нигерийцу Джону Огу и спустя секунду повторил трюк с четвертым игроком из Беэр-Шевы.

«Маккаби Нетания» сыграл вничью с «Хапоэлем» – 1:1. Авторами голов стали как раз Бечирай и бывший игрок «Челси» Бен Саар.

Фатос Бечирай с 2016 по 2018 гг. провел 60 матчей за московское «Динамо» и забил за бело-голубых 13 мячей.

Малышка из «Арсенала» дважды за две секунды прокинула мяч между ног защитников

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