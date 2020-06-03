Маккаби Тель-Авив
    -
    20:45
    03.06.20
    Блумфилд
    Маккаби Хайфа
      Чемпионат Израиля • Тур 28
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      Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа
      Чемпионат Израиля - 3 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Израиля. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Маккаби Хайфа на Eurosport.ru! 3 июня 2020 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Тель-Авив и Маккаби Хайфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Маккаби Тель-Авив и Маккаби Хайфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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