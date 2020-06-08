Бейтар
    -
    20:45
    08.06.20
    Тедди Майча
    Маккаби Тель-Авив
      Чемпионат Израиля • Тур 29
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      Бейтар - Маккаби Тель-Авив
      Чемпионат Израиля - 8 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Израиля. Следите за матчем Бейтар – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! 8 июня 2020 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бейтар и Маккаби Тель-Авив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бейтар и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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