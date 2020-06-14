Хапоэль Хайфа
    -
    20:15
    14.06.20
    Самми Офер
    Хапоэль Тель-Авив
      Чемпионат Израиля • Тур 30
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      Хапоэль Хайфа - Хапоэль Тель-Авив
      Чемпионат Израиля - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Израиля. Следите за матчем Хапоэль Хайфа – Хапоэль Тель-Авив на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хапоэль Хайфа и Хапоэль Тель-Авив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хапоэль Хайфа и Хапоэль Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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